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برنامج «قصة نجاح» يستعرض قصة كفاح طالبين من «فئة الدمج» بمدارس المدينة

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    نفذ قسم البرامج العامة والتدريب بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة المدينة المنورة برنامج "قصة نجاح" الذي يهدف إلى استعراض تجارب المبدعين والمتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وإبراز النجاحات التي حققوها في مجال عملهم، واستضاف البرنامج الذي أقيم مؤخراً، بحضور مسؤولين ومشرفين من إدارة التربية والتعليم بالمدينة المنورة، الطالبين حازم الصاعدي، وعبدالله السمكري من طلاب "فئة الدمج" بمدرسة حطين الابتدائية، تحدث خلاله الطالبان عن تجاربهما الملهمة التي امتزجت بالصبر وقوة الإرادة والعزيمة وحب الوطن، واستعرضا مشوار حياتهما في محيط الأسرة والمجتمع، إلى جانب تفوقهما الدراسي، وتضمن البرنامج مشاركات إنشادية، إلى جانب مناقشات دارت بين المشاركين، ثم كرم مدير مكتب التربية والتعليم بشرق المدينة المنورة سامي السيد، عدداً من المشرفين والتربويين، وكذلك الطالبين "حازم وعبدالله" على مشاركتهم في سرد قصة نجاحهم.

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