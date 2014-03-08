«حماية المستهلك» تشيد بقرار حظر الترويج لمشروبات الطاقة

ثمن صاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان آل سعود نائب الرئيس الفخري نائب المشرف العام لجمعية حماية المستهلك قرار مجلس الوزراء بحظر الإعلان والترويج لمشروبات الطاقة واتخاذ عدد من الإجراءات الهادفة للحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة، وقال إن من شأن هذا الإجراء وضع ثقافة وقائية لتلك المشروبات والتي تتسبب في أضرار صحية للمستهلكين.

ومن جهته أشاد، رئيس الجمعية الدكتور بهذا القرار ودعم الحكومة الرشيدة لكل ما يهم المستهلك في صحته وسلامته واقتصاده وبيئته، مشيرا إلى أن الجمعية سبق وأن أشارت إلى خطورة تلك المشروبات داعية إلى ضرورة منع بيعها في الأماكن العامة وذلك خلال ورقة الجمعية ضمن ملف المواضيع الساخنة والتي تم عرضها أثناء فعاليات المنتدى العربي الثالث لمكافحة الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والذي عقد خلال عام 1434ه الموافق 2013م بالرياض بتنظيم من مصلحة الجمارك.

وأشار آل تويم إلى أن الجمعية ستعقد ندوة متخصصة يلقيها نخبة من المتخصصين عن أضرار مشروبات الطاقة وتأثيرها السلبي على الصحة خلال الأسابيع القادمة بإذن الله للتوعية بخطورة مشروبات الطاقة على صحة المستهلكين وتقنين استخداماتها والبعد عن الخداع للمستهلكين وإيضاح بياناتها.

وبدوره أكد الدكتور رشود الشقراوي نائب رئيس الجمعية وأستاذ الغذاء والتغذية بجامعة الملك سعود أن لهذا القرار والمنع دورًا كبيرًا في الحد من العديد من المشاكل الصحية ومن أهم تلك المشاكل تأثيرها المباشر على الجهاز العصبي ، لذا فإنه لا ينصح باستهلاكها من قبل المراهقين والشباب الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة ، كما أن لهذه المشروبات والتي تقع ضمن مجموعة المشروبات المنبهة وليس له أي ارتباط بالطاقة، كما أن لتلك المشروبات تأثيرات مباشرة على هشاشة العظام، ولذلك فإنه يجب الحرص على عدم استهلاكها للجميع وخاصة الأطفال والمراهقين.