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طلق ناري يصيب قائد مركبة رفض التوقف لرجال الأمن

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طلق ناري يصيب قائد مركبة رفض التوقف لرجال الأمن طلق ناري يصيب قائد مركبة رفض التوقف لرجال الأمن

    أجبر عدم استجابة قائد مركبة وبرفقته شخصان رجال الأمن بدوريات أمن الطرق بطريق الطائف – مكة إلى إطلاق النار تجاه أحد الإطارات للسيارة، مما تسبب في إصابة قائد المركبة ونقله للمستشفى والقبض على مرافقيه.

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة المقدم الدكتور عاطي القرشي أثناء قيام دوريات امن الطرق بطريق الطائف – مكة المكرمة ( السيل ) بعملها المعتاد تم الاشتباه في مركبة يمتطيها ثلاثة أشخاص، وطلب رجال الأمن من قائدها التوقف للتأكد من سلامة وضعه ووضع مرافقيه، إلا انه قام بالهرب وتمت متابعتهم من قبل رجال الأمن، وتم إنذار قائد المركبة بالتوقف وذلك بإطلاق عدة طلقات تحذيرية في الهواء لإرغامه على الوقوف، إلا انه لم يمتثل مما اضطر رجال الأمن لإطلاق طلقة باتجاه (إطارات المركبة) لإرغامه على الوقوف، ونجم عن ذلك إصابة قائد المركبة والذي تم ضبطه ومرافقيه وجرى نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، ومازال يخضع للمتابعة الطبية، وإجراءات التحقيق لا تزال مستمرة.

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