تعليم المذنب يطبق نظام «البصمة» على الطلاب بالثانوية

دشن مدير التربية والتعليم بمحافظة المذنب سليمان بن عبدالله الطعيسي بثانوية المذنب وبحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سليمان بن إبراهيم الحسياني مشروع البصمة الإلكترونية وبرنامج المتابعة الرقمي لتسجيل حضور وانصراف الطلاب حيث أوضح مدير المدرسة الأستاذ سامي الهطميل بأن هذه الخطوة تهدف إلى تسجيل الحضور وضبط الغياب، وتطبيق وسائل متطورة بدلاً من الأسلوب التقليدي الكتابي في حصر الغياب وإشعار الطالب بأهمية الوقت وتربيته على احترام النظام والمواعيد، مشيراً إلى أن تطبيق "البصمة" بدأ مع بدايات الفصل الدراسي الثاني وساهم في الحد من ظاهرة الغياب والتأخر الصباحي للطلاب. معتبراً أن هذا النظام بداية طموحة للوصول إلى "المدرسة الذكيّة" تحقيقاً لجودة التعليم وأهدافه الشاملة.