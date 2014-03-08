مؤسسة التقاعد تؤكد: المستفيدون من الورثة يتمتعون بكامل حقوقهم النظامية

تلقت "الرياض" التعقيب التالي من المؤسسة العامة للتقاعد:

سعادة رئيس تحرير صحيفة "الرياض"

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

أشير إلى التحقيق المنشور في صحيفتكم ليوم الأربعاء 1435/5/4ه بالعدد رقم (16690) تحت عنوان (أنظمة ومؤسسة التقاعد بحاجة إلى تحديث رغم ما تحقق من إنجازات).

وتود المؤسسة العامة للتقاعد التأكيد للقراء الكرام أن أي مزايا في النظام لا يقابلها تعويضات أو اشتراكات سوف تؤدي إلى عجوزات مالية ضخمة تؤثر على قدرة المؤسسة في سداد التزاماتها المستقبلية، وعلى الرغم من ذلك فإن فئة المستفيدين من الورثة يتمتعون بكامل حقوقهم التي نص عليها النظام في حين أن معظم أنظمة التقاعد في دول العالم الأخرى لا تتضمن هذه المزايا. ومما تأسف له المؤسسة أن بعض من تمت مقابلتهم في هذا التحقيق صرحوا بمعلومات غير دقيقة ولها تأثير على الرأي العام بما يخالف الحقيقة، هذا ما لزم إيضاحه.

للتفضل بنشره في الصحيفة وفقاً لما تنص عليه التعليمات. وتقبلوا تحياتي،،،

فهد بن عبدالله الصالح

المتحدث الرسمي