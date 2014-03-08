خالد بن بندر: حملة «وطننا أمانة» تنطلق من مبادئ العقيدة ورؤية القيادة

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض مساء يوم الأحد القادم فعاليات الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تحت شعار "وطننا أمانة" وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

تركي بن عبدالله: تنوع المجتمع السعودي يمثل عنصر قوة ودعم للوحدة الوطنية

وتهدف الحملة التي تستمر فعالياتها لمدة عام كامل إلى تعزيز القيم الوطنية بمفهومها الشامل، منها تكريس حب الوطن، وتغليب السلوكيات الإيجابية، والبحث عن سبل تفعيل دور المؤسسات في بناء منظومة القيم الوطنية. وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أن حملة "وطننا أمانة" تنطلق من مبادئ العقيدة الإسلامية السمحة، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- الساعية إلى اجتماع كلمة أبناء الوطن والابتعاد عن كل ما يؤدي إلى التعصب والانقسام، وجعل الوطن محل اهتمام الجميع. وقال سموه إن الحملة تمثل جانباً من جهود إمارة منطقة الرياض لترسيخ عدد من المفاهيم الوطنية في نفوس الشباب، مشيراً إلى أن الوطن له رسالة يقوم بها أبناؤه في إعلاء القيم الوطنية، منها ترسيخ الهوية الوطنية، وحب الوطن، وتعزيز الولاء للقيادة، إلى جانب تنمية الوعي بالواجبات والحقوق، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. من جهة ثانية أشار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، إلى أن انطلاق الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية يأتي تأكيدا على المثل العليا للمملكة العربية السعودية، وما تأمرنا به الشريعة الإسلامية السمحة من التعاون والتآخي، وهو الهدف الأساس من الحملة.

وأوضح سموه أن ما يعيشه المجتمع من تنوع وتعدد هو داعم للوحدة الوطنية ومعزز للقيم الإيجابية، مؤكداً أن تنوع المجتمع السعودي يمثل عنصر قوة ودعم للوحدة الوطنية المبنية على أساس المواطنة في الحقوق والواجبات. مما يذكر فإن الحملة الشاملة لتعزيز القيم الوطنية تشمل جميع محافظات منطقة الرياض، ويشارك فيها إلى جانب إمارة منطقة الرياض عدد من المؤسسات والأجهزة الحكومية، مستهدفة فئة الشباب بالدرجة الأولى، سعياً لتعزيز القيم الوطنية وترسيخها في عقول الناشئة وعلى مستوى الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس في منطقة الرياض.