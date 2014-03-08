محمود سعد الدين : موافى حمل مبارك المسؤلية السياسية عن أحداث يناير

قال محمود سعد الدين، مدير تحرير اليوم السابع، أن تفاصيل حديث اللواء مراد موافى رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، فى اليوم السابع هو أول حلقة فى مجموعة من الحلقات ستكشف لنا كواليس المرحلة الماضية، مضيفاً أن موافى كشف الكثير من كواليس حكم مصر أثناء ثورة 25 يناير وبعدها.

وأوضح سعد الدين خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، على فضائية "اليوم"، مع الإعلامى "خالد أبو بكر"، أمس الجمعة، أن انفراد اليوم السابع يكشف أسرار الرئيس الأسبق مبارك،مؤكدا أن موافى حمل مبارك المسئولية السياسية عن أحداث ثورة 25 يناير.