اليوم.. جامعة مصر تحتفى بـ"نون النسوة" فى يوم المرأة العالمى

تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، احتفالا دوليا بيوم المرأة العالمى، اليوم السبت، بمشاركة وفود من إيطاليا وألمانيا، إلى جانب مشاركات صينية وفرنسية ومصرية، فى قاعة المؤتمرات بالإدارة العليا، تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء.

ويتحدث فى الموتمر، باولو ساباتينى، مدير المعهد الثقافى الإيطالى بالقاهرة، عن لوحة موناليزا لليوناردو دافنشى، باعتبارها المرأة التى أصبحت شعارا للفن بكل ما تحمل من غموض فى ابتسامتها الساحرة، ومن إيطاليا أيضا تتحدث ليانا تيرسينى، مراسلة التليفزيون الإيطالى السابقة بالشرق الأوسط، وواحدة من أشهر المراسلات الصحفيات اللاتى عملن فى مصر، واشتهرت بجرأتها فى تناول قضايا المرأة، على الأصعدة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

ويشارك فى الاحتفال البروفيسورة فيدريكافينيير، الأستاذ بجامعة برجامو، التى تزور الجامعة وفقا لبرنامج تبادل الأساتذة مع جامعة برجامو، وتتحدث عن كلام المرأة بين شهرزاد ونجيب محفوظ، أما الأستاذة الألمانية جيزيلاكتسلر، فسوف تتناول فى كلمة سيرة صوفى شول، ومن جامعة مصر يتحدث الدكتور حسين محمود، عن "موناليزا لكل مواطن"، والدكتور فاطمة طاهر عن "نون النسوة"، والدكتورة دعاء عبد الله، عن تناول الإعلام للمرأة، والدكتورة فاطمة الحضرى عن سحر الكلمة عند المرأة، والدكتورة شيماء كمال، عن المرأة فى الإسلام.

وتلقى عضوات هيئة التدريس بالكلية خلال الاحتفال قصيدة "الأم" لأونجاريتى، مترجمة بسبع لغات عالمية.

ويوزع المستشار الإيطالى بالقاهرة، فى نهاية الاحتفال الذى تشرف عليه مفوضية الحوار الثقافى واللغوى الدولى "سيركل"، برئاسة الدكتور محمد السعدنى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بالتعاون مع اتحاد الطلاب بكلية اللغات والترجمة، بعض الكتب على الطالبات والطلاب المتفوقين فى الكلية، ويمنحهم الدكتور محسن أبو سعدة، عميد الكلية، شهادة "قائمة الشرف" التى تمنح للمتفوقين.