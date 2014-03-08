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الخطوط الجوية الكويتية تنفى تعرض طائرتها القادمة من الدوحة لإطلاق نار

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الخطوط الجوية الكويتية تنفى تعرض طائرتها القادمة من الدوحة لإطلاق نار الخطوط الجوية الكويتية تنفى تعرض طائرتها القادمة من الدوحة لإطلاق نار

الخطوط الكويتية – أرشيفية

نفت شركة الخطوط الجوية الكويتية مساء اليوم ما تردد عن إطلاق نار على رحلتها رقم 618 القادمة من الدوحة من طراز إيرباص “إيه 320″.

وقالت الشركة، فى بيان صحفى اليوم، إنه لا صحة لما تردد فى بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعى عن تعرض رحلة الخطوط الجوية الكويتية القادمة من الدوحة لإطلاق نار، مشيرة إلى أن الطائرة هبطت بسلام وعلى متنها 81 راكبًا.

وأضافت الشركة، فى بيانها، أن “قائد الطائرة أبلغ برج المراقبة عن وجود ما يشبه إطلاق نار على مسافة كبيرة من الطائرة بإتجاه السماء وليس على الطائرة، وأنه قد اتبع الإجراءات المعمول بها فى عالم الطيران التجارى بإبلاغه السلطات الجوية لإتخاذ اللازم، حيث قام برج المراقبة بدوره بإبلاغ وزارة الداخلية لإتخاذ اللازم”.

وقالت صحيفة الآن الكويتية عن مصدر أمنى إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية كانت بمستوى مواز مع منطقة “الأحمدى” ومع إبتعادها والإنخفاض تمهيدا للهبوط بمطار الكويت الدولى كانت هناك رصاصات إنطلقت من أحد الأفراح الموجودة بالمنطقة ولم تصب الطائرة وشوهدت الطلقات عن بعد من خلال الأجهزة لدى قائد الطائرة.

أ ش أ

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