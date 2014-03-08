ضبط 6 أشخاص يقومون بالتنقيب عن الأثار بسوهاج‎

تلقي اللواء “ابراهيم صابر” مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة جرجا بقيام “حسني عبد الحميد محمد – 32 سنة – عامل” مقيم بالمحاسنة بالحفر داخل منزله بحثًا عن الأثار.

تم تشكيل فريق بحث، وعقب تقنين الاجراءات قامت قوة من ضباط مركز جرجا استهدفت منزل المذكور، وتم ضبطه وكلًا من “أبو الحسن عبد الحميد – 27 – سنة – عامل”، و “محمد عبد الحميد – 23 سنة – عامل”، و “محمد جمال علي – 21 سنة – عامل”، و “بيومي عادل بيومي – 19 سنة – عامل”، و “عادل بيومي أحمد – 50 سنة – عامل”، كما تم مصادرة أدوات الحفر والتنقيب المستخدمة، وتبين وجود حفر بعمق حوالي 5 أمتار.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بالحفر والتنقيب بحثًا عن الأثار، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتصرف.