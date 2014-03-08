بالصور.. افتتاح أول نقابة فرعية للأطباء البيطريين بالوادى الجديد

أناب اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد محمد فؤاد حسن سكيرتير عام المحافظة حفل افتتاح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالوادى الجديد.

حضر الافتتاح محمد سيف، سكرتير عام نقابة الأطباء البيطريين، وتامر سمير، أمين صندوق الشكاوى بالنقابة، ومحمد فؤاد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد بشير، مديرية عام الطب البيطرى بالوادى الجديد، والدكتور شنودة توفيق وكيل مديرية الطب البيطري، والدكتور ناجى عوض، نقيب الأطباء بالمحافظة، وبمشاركة عدد كبير من الأطباء بالمحافظة.

بدأ حفل الافتتاح بكلمة لسكرتير عام النقابة، محمد سيف، والذي طالب محافظ الوادى الجديد بدعم مسيرة الأطباء البيطريين بالمحافظة، بالإضافة إلى توفير مقر للنقابة بدلًا من المقر المؤقت وتوفير عدد من العمالة المؤقتة للعمل بالطب البيطرى لسد بعض العجز.

من جانبه، قال الدكتور ناجى عوض، نقيب البيطريين بالمحافظة، أن النقابة ستخدم الأطباء وأسرهم بالمحافظة وستقدم لهم العديد من الخدمات في كافة المجالات، بالإضافة إلى انها ستحل العديد من المشكلات التي تواجه الأطباء، فيما تم تكريم الأطباء القدامى وأسرهم والحاصلين على الدرجات العلمية والأطباء المثاليين، ومن لهم إنجازات على أرض المحافظة خلال الافتتاح.