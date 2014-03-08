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شكوك حول مشاركة ليفاندوفسكي مع دورتموند أمام فرايبورج

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شكوك حول مشاركة ليفاندوفسكي مع دورتموند أمام فرايبورج شكوك حول مشاركة ليفاندوفسكي مع دورتموند أمام فرايبورج

برلين / أ ش أ / يسابق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بروسيا دورتموند الزمن ليشارك في مباراة فريقه أمام فرايبورج في دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم يوم الاحد بعدما أصيب في ركبته خلال التدريبات مع منتخب بلاده بولندا هذا الاسبوع.

وقال يورجن كلوب مدرب دورتموند فى تصريح للصحفيين إن المهاجم أصيب بشد في أربطة الركبة لكنه لا يعاني من مشاكل أخرى.

وأكد كلوب للصحفيين اليوم الجمعة "اللاعب أصيب بشد لكن الركبة سليمة ولا يعاني من أي آلام.".. و "سنرى إذا كان يستطيع اللعب مطلع الأسبوع."

ويتصدر ليفاندوفسكي الذي سينضم الى بايرن ميونيخ في نهاية الموسم قائمة هدافي الدوري الالماني برصيد 15 هدفا ويحتل دورتموند المركز الثاني بفارق 20 نقطة خلف بايرن المتصدر.

ولم يشارك ليفاندوفسكي في مباراة ودية خسرتها بولندا بهدف دون رد امام اسكتلندا يوم الاربعاء.

ويستضيف دورتموند فريق زينيت سان بطرسبرج في 19 مارس في مباراة اياب دور الستة عشر لدوري ابطال اوروبا بعد ان فاز 4-2 في روسيا.

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