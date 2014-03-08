كتائب عبد الله عزام تؤكد أنها لا تستهدف عامة الشيعة

أكدت كتائب عبد الله عزام، سرايا الحسين بن علي، التابعة لتنظيم القاعدة أن عملياتها في لبنان لا تستهدف عامَّة الشيعة، ولا غيرهم من الطوائف، وأنها تشدِّد دائمًا على من وصفتهم “الاستشهاديين” أن يحتاطوا، وأن يحبطوا العملية إذا ظنُّوا أنه قد يُقتَل فيها غير المستهدفين، وهم قواعد حزب إيران وجنوده من عسكريين وأمنيين وغيرهم.

وقالت الكتائب، في بيان لها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، إنه حدث خلل في العملية التي استهدفت المستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت “منذ عدة أسابيع” والتي نفذها شابان مما أدى إلى وقوع قتلى من المارة الإبرياء نتيجة خلل في التفجير الثاني.

> وأكدت على حرمة دماء المسلمين وغير المحاربين، وكما أننا لسنا نستبيحها فإننا لا نتساهل فيها ونحرص أن نجتنب في عملياتنا حدوث ضرر بغير الفئة المستهدفة بالعملية، ونحترز من ذلك بكلِّ الوسائل الممكنة. وكان المخطَّط له أن يحدث الانفجاران في مكان لا يصل منه عصف الانفجار إلى الطريق العام حتى لا يتضرر أحد من المارة. حسب البيان

وقال الكتائب ” نقول لأهلنا أهل السنة، وطوائف لبنان كافة؛ أن حربَنا هي مع حزب إيران، وأن أهدافنا هي مصالحه ومراكزه العسكرية والأمنية والسياسية في لبنان وخارجه، وأنَّ الحزب يحاول منع هذه الحصون من المجاهدين بجعلها في مناطق مأهولة ليجعلوا من أهل هذه المناطق كالدروع البشرية ؛ داعية إلى الحذر من الاقتراب من هذه المراكز واجتنابها”. على حد قولها.

أ ش أ