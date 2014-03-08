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كارينيو يسترط 4 ملايين دولار للتجديد مع النصر

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كارينيو يسترط 4 ملايين دولار للتجديد مع النصر كارينيو يسترط 4 ملايين دولار للتجديد مع النصر

اشترط دانيال كارينيو, المدير الفني لفريق النصر الحصول علي أربعة ملايين دولار في العام لتجديد عقده مع الفريق.

وأشارت صحيفة "سبورت" إلي أن كارينيو التقى خلال زيارته الأخيرة لدولة الإمارات، بأحد ممثلي الأندية الإماراتية، والذي عرض عليه مبلغا كبيرا.

وكان "كارينيو" قد تلقى أيضا ثلاث عروض قطرية فى الفترة الأخيرة, حيث عرض عليه تقاضى مبلغ مليوني و500 ألف دولار، إضافة إلى سكن و سيارة فارهة .

وترغب إدارة النصر فى سرعة التجديد للمدرب فى الفترة المقبلة ، خاصة بعد إحرازه لقب بطولة كأس ولى العهد السعودى وإقترابه أيضاً من لقب الدوري السعودي.

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