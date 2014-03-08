«الإسلامية للإصلاح»: «الإخوان إرهابية» لحماية مصر من الانهيار

اعتبر رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح السعودية، سعد الفقيه، قرار الرياض اعتبار جماعة الإخوان المسلمين إرهابية هدفه «حماية السلطة الحالية في مصر من الانهيار».

وفي تصريحات عبر الهاتف أضاف «الفقيه» رئيس الحركة الإسلامية للإصلاح المتواجد حالياً في لندن أن هذا القرار مرتبطا بقرار دول الخليج الثلاثة السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائهم من قطر التي تتهمها السلطات المصرية الحالية بدعم جماعة الإخوان المسلمين.

وقال «الفقيه» «النظام السعودي لديه قناعة بأنه لو لم يصدر قرارات متتالية لدعم السلطات الحالية في مصر ستنهار، لذا قرر قطع الروافد التي تناهض قيادة 3 يوليو التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين».

وأضاف «الفقيه» أن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات أخرى على قوائم الإرهاب جاء أيضا بهدف «إضفاء مشروعية على التصدي للتيارات الإصلاحية، التي يتم ردعها منذ سنوات من جانب السلطات السعودية»

وكانت السعودية، قد أدرجت،الجمعة، جماعة الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة «الجماعات الإرهابية»، وفق بيان لوزارة الداخلية.