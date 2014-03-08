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سعيد إمام يكشف سر نجومية عمرو دياب

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سعيد إمام يكشف سر نجومية عمرو دياب سعيد إمام يكشف سر نجومية عمرو دياب

كشف المنتج سعيد إمام عن العديد من الأسباب التي تجعل من عمرو دياب "ميجا ستار" وذلك من خلال تعامله الشخصي معه.

فكتب إمام على صفحته الخاصة على موقع فيس بوك "أن ميجا ستار للعديد من الأسباب التي يفتقدها عدداً من الفنانين والفنانات" على حد قوله.

واضاف سعيد إمام "أما تتعامل بأدب مع الناس أما تثق في الناس اللي تتعامل معاهم، أما تلتزم بالتزامات اللي عليك أما متشغلش بالك غير بنفسك، أما تبطل تتكلم عن نفسك وعن انجازاتك أما متكونش ناوي على الغدر بكل حد يتعامل معاك، أما تبطل غرور وتتكلم في تفصيل تافه أكيد هتبقى عمرو دياب. الكلام لبعض الفنانين والفنانات وبكرة هقول موقف".

وفي تعليق آخر، أكد إمام أن عمرو لا يسافر لإحياء حفلات في دول أخرى مع عدد كبير من فرقته، كما يردد البعض، وذلك حتى لا يسبب خسائر لمنظم الحفل، مشيراً الى أن عمرو عندما كان في مطار دبي، وقف في الطابور منتظرا إنهاء إجراءات السفر، وكان في غاية الحرج عندما لاحظ وجوده العاملين في المطار، وقاموا بإنجاز معاملته على الفور، وكان قلقاً من ان يشعر الناس بالانزعاج من هذا.

وينوي سعيد إمام كتابة العديد من المواقف التي يكشف بها شخصية دياب ويرد بها على العديد من الفنانين في رسائل غير مباشرة.

 

 

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