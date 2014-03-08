جماعة الاخوان تنتقد قرار السعودية باعتبارها منظمة ارهابية

انتقدت جماعة الإخوان المسلمين قرار المملكة العربية السعودية بإدراج إسم الجماعة كمنظمة ارهابية وقالت إنه يؤلمها أن يصدر هذا التصرف عن المملكة.

وقالت الجماعة، في بيان لها اليوم، “في ضوء مبدأ الجماعة الثابت في عدم التدخل في شؤون الدول فإننا نؤكد أن هذا الموقف الجديد من جانب المملكة يتناقض تمامًا مع مسار تاريخ علاقتها مع الجماعة منذ عهد الملك المؤسس وحتى الآن”.

وأضاف البيان أن الجماعة تنطلق في تعاملها مع السلطات السياسية في دول عالمنا الإسلامي من منطلقات فكرية واضحة، وفي القلب منها الاعتقاد بأن مجتمعات شعوبنا مجتمعات مسلمة، وأن العلاقة بينها وبين شعوبها وبين القوى السياسية المختلفة بما فيها النظام هي علاقة نصح وليست علاقة تكفير أو تخوين، ولا تنظر الجماعة إلى الدولة على أنها كافرة أو مرتدة بما يؤدي إلى أن تقف منها موقف عداء وصدام، ومن هنا كانت علاقة الحركة بالدولة تقوم على أساس النصح والإرشاد.

أ ش أ