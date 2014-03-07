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صباح الغد.. مطار القاهرة يستقبل جثمان "عزازى على عزازى"

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صباح الغد.. مطار القاهرة يستقبل جثمان "عزازى على عزازى" صباح الغد.. مطار القاهرة يستقبل جثمان "عزازى على عزازى"

يصل مطار القاهرة الدولى، صباح غدًا السبت، جثمان المناضل الشعبى الكبير والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، الدكتور عزازى على عزازى محافظ الشرقية الأسبق، قادمًا من الصين على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية للطيران القادمة من كوانزو.

ومن المقرر، أن تصل الطائرة التى تقل جثمان الفقيد فى تمام الساعة الـ 5:40 من صباح غدًا السبت، ويكون فى استقبال الجثمان عدد كبير من النشطاء السياسيين وأصدقاء الفقيد وأقاربه لاستلام الجثمان والانطلاق به إلى محافظة الشرقية لدفنه هناك.

وقد اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى وسلطات قرية البضائع الإجراءات اللازمة لاستقبال الجثمان وخروجه فور وصوله.

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