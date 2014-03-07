منظمة العمل العربية تؤكد السعى لتعزيز مكانة المرأة وممارسة دورها

أكدت منظمة العمل العربية التزامها بالسعى الدائم لتعزيز مكانة المرأة العربية، وتمكينها من ممارسة دورها لتحقيق التنمية المستدامة والمشاركة فى صنع القرار، والعمل على إرساء ثقافة المساواة بين الجنسين، وكذلك تحقيق المساواة فى التعليم والتدريب المهنى وإيجاد فرص العمل دون تمييز بسبب النوع .

كما أكدت المنظمة فى بيان أصدرته، اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، أن العمل حق للجميع بدون تمييز، باعتباره شرطًا من شروط صون الكرامة وركنا من أركان المواطنة ورافعة من روافع التنمية، وتدرك المنظمة أن الفقر والبطالة، التى تحتل المرأة المراكز الأولى فيهما بامتياز، من أهم معوقات التنمية فى الوطن العربى.

كما أشارت إلى أهمية الدور الذى تؤديه المرأة فى سوق العمل والتأثيرات الإيجابية لمشاركتها على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تشجيعها الدائم على المشاركة، وإيجاد المناخ الملائم لها وإيجاد بيئة العمل المناسبة واللائقه لها .

وأشار بيان المنظمة إلى أن الدول العربية تمر بمراحل انتقالية مختلفة، وفى ظل هذه الظروف المتابينة لتلك الدول فإن هناك اهتمامًا خاصا وجهودًا متفاوتة وسعيًا سياسيًا، لتمكين المرأة، ليس فقط باعتبارها شريكاً مساويًا ولكن باعتبار أن العبء الأكبر من التنمية فى المجتمع يقع على عاتقها ، كما أن قضية تمكين المرأة لا ينظر إليها فى نطاقها الضيق فقط ، ولكنها تعد قضية ذات أبعاد تنموية ومجتمعية شاملة ، ويعنى ذلك أن الهدف ليس فقط تصحيح أوضاع النساء وخاصة الفقيرات منهن ، ولكن أن يتم ذلك من خلال رؤية بديلة لمجتمع ينظر للمستقبل فى إطار محلى وإقليمى ودولى .