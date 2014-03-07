البدري يسعى لاقامة تجمعات جديدة للمنتخب الاوليمبى

القاهرة / أ ش أ / أنهى المنتخب الاوليمبى المصرى فى كرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري التجمع الذى استمر عدة ايام لتصفية اللاعبين وأكد البدرى على أنه في حاجة لتجمعات جديدة علي مراحل متابنة قبل المعسكر المحدد له في نهاية مايو القادم للوقوف علي القوام الاساسي للفريق.

وقال البدرى فى تصريح نقله موقع اتحاد كرة القدم انه يواجه صعوبات في هذا الشان بسبب عدم توقف المسابقات ولكنه سيعكف علي حصر المجموعة التي وقع عليها الاختيار ودراسة الجدول الخاص بارتباطاتهم في المسابقات المختلفة لتحديد توقيات التجمعات القادمة بما لايتعارض مع الاندية

وأشار المدير الفنى للمنتخب الاوليمبى الي انه سيواصل متابعة نجوم الدوري الممتاز ومراقبة لاعبي منتخب الشباب الفائز ببطولة افريقيا الاخيرة مع المجموعة التي ظهرت في التصفيات الماضية وسيحاول ايجاد حلول سريعة وموضوعية لمواصلة تكوين القوام الاساسي تمهيدا لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر القادم مؤكدا ان التجمعات الماضية ساعدته علي اكتشاف عناصر جديدة سيقدمها للكرة المصرية