300 ألف يورو حصيلة مباراة مصر والبوسنة من التذاكر فقط

القاهرة / أ ش أ / حققت الشركة المنظمة لمباراة منتخب مصر نظيره البوسنى التى أقيمت الأربعاء الماضى فى النمسا، أرباحا قدرها 300 ألف يورو من وراء بيع تذاكر دخول المباراة فقط، حيث تم بيع معظم تذاكر المباراة بما يقرب من 80% من إجمالى مقاعد الاستاد.

وجاءت قيمة مبيعات التذاكر 330 ألف يورو، فى حين دفعت الشركة لاتحاد الكرة 50 ألف دولار مقابل الموافقة على مشاركة المنتخب فى المباراة، أى ما يقرب من 30 ألف يورو، ليتبقى صافى أرباح 300 ألف يورو من تذاكر المباراة فقط، بعدما رفضت الشركة التعاون مع الفضائيات المصرية لشراء المباراة وإذاعتها، بسبب المغالاة فى المقابل المالى لبث اللقاء.

وقد أرسلت إحدى شركات التسويق الرياضى خطاباً رسمياالى ا تحاد الكرة برئاسة جمال علام، تهدده فيه بتقديم شكوى رسمية ضد الجبلاية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى حالة إسناد مهمة تنظيم وتسويق مباراة المنتخب المقبلة أمام تشيلى المقرر لها 30 مايو المقبل، لشركة تسويق أخرى.

وحذرت الشركة بأنها صاحبة عرض مباراة تشيلى على الاتحاد المصرى لكرة القدم، وأن الجبلاية وافقت على العرض رسميا، .. وأرسل اتحاد الكرة تأكيدا على المباراة، وفوجئت الشركة بعد ذلك بمخاطبات بين الجبلاية واتحاد الكرة فى تشيلى، تفيد بأن المباراة سيتم تنظيمها عبر شركة تسويق أخرى هى الوكيل الحصرى لاتحاد الكرة، وفى حالة قيام الجبلاية بإسناد مهمة تنظيم المباراة لشركة أخرى سيتم تقديم شكوى رسمية للاتحاد الدولى "فيفا".

ومنحت الشركة مهلة 24 ساعة من تاريخ إرسال الخطاب وهو 5 مارس الحالى، للرد على ما تقدمت به، قبل تفعيل الشكوى رسميا، .