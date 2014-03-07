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يانج أفريكانز يعلن اكتمال صفوفه بوصول الثنائي الأوغندي استعدادًا للأهلي

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يانج أفريكانز يعلن اكتمال صفوفه بوصول الثنائي الأوغندي استعدادًا للأهلي يانج أفريكانز يعلن اكتمال صفوفه بوصول الثنائي الأوغندي استعدادًا للأهلي

صورة من مباراة الذهاب

اكتملت صفوف يانج أفريكانز بطل تنزانيا قبل مواجهة فريق الأهلي يوم الاحد بإياب الدور الـ 32 بدوري أبطال افريقيا بوصول الثنائي الأوغندي هاميس كياز وايمانويل اوكوي.

ويستعد الفريق الملقب بـ”يانجا” لمواجهة الاهلى بطل حامل لقب دوري أبطال افريقيا، على ملعب حرس الحدود بالمكس في مباراة حاسمة.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي التنزاني عن اكتمال صفوفه بوصول ثنائي الدوري الأوغندي هاميس كياز وايمانويل اوكوي بعد أن خاضا مباراة ودية أمام زامبيا يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعد أن أصر الصربي ميشو مدرب منتخب اوغندا على تواجد الثنائي في هذه المباراة.

وأضاف الموقع الرسمي أن الثنائي وصلا إلى القاهرة مساء الخميس فيما وصلت البعثة في الساعات الاولى من صباح نفس اليوم .

ويدخل الفريق التزاني هذه المواجهة في موقف أفضل على أساس نتيجة مباراة الذهاب والتي انتهت بفوزهم بهدف دون رد.

أ ش أ

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