أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محمد صبحي: دوري كفنان أهم من منصب وزير الثقافة

Google+ Print
محمد صبحي: دوري كفنان أهم من منصب وزير الثقافة محمد صبحي: دوري كفنان أهم من منصب وزير الثقافة

محمد صبحي – ارشيفية

احتفل الفنان محمد صبحي، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده في حلقة “عيشها بشكل تاني”، الذي يذاع علي إذاعة “نجوم F.M”، ويقدمه كل من المذيع كريم الحميدي وهند رضا، حيث تصادف ميعاد الحلقة مع مرور أيام علي عيد ميلاد صبحي، لذلك قدمت أسرة البرنامج في نهاية الحلقة هدية للنجم الكبير، الذي قابلها بترحاب شديد.

وتحدث صبحي، خلال الحلقة حول رفضه لمنصب وزير الثقافة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، يعود إلي أن دوره كفنان أهم بكثير الوقت الحالي في تقديم أعمال فنية تساعد علي تغير ثقافة الشعب المصري، كما أن هذا المنصب سيكون صعبًا للغاية خلال الفترة الحالية.

وتابع صبحي، أنه يحضر حاليًا لأكثر من مسرحية من أجل تقديمها الفترة المقبلة، لاسيما وأنه يفضل دائما العمل مع مجموعة من الفنانين في جميع أعماله، نظرًا لأنهم يلتزمون بكل تفاصيل العمل، والحضور في المواعيد المحددة، ومن هذه المسرحيات “خبيتنا”، و”غزل البنات”، و”الملك سيام”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا