محمد صبحي: دوري كفنان أهم من منصب وزير الثقافة

احتفل الفنان محمد صبحي، اليوم الجمعة، بعيد ميلاده في حلقة “عيشها بشكل تاني”، الذي يذاع علي إذاعة “نجوم F.M”، ويقدمه كل من المذيع كريم الحميدي وهند رضا، حيث تصادف ميعاد الحلقة مع مرور أيام علي عيد ميلاد صبحي، لذلك قدمت أسرة البرنامج في نهاية الحلقة هدية للنجم الكبير، الذي قابلها بترحاب شديد.

وتحدث صبحي، خلال الحلقة حول رفضه لمنصب وزير الثقافة في حكومة المهندس إبراهيم محلب، يعود إلي أن دوره كفنان أهم بكثير الوقت الحالي في تقديم أعمال فنية تساعد علي تغير ثقافة الشعب المصري، كما أن هذا المنصب سيكون صعبًا للغاية خلال الفترة الحالية.

وتابع صبحي، أنه يحضر حاليًا لأكثر من مسرحية من أجل تقديمها الفترة المقبلة، لاسيما وأنه يفضل دائما العمل مع مجموعة من الفنانين في جميع أعماله، نظرًا لأنهم يلتزمون بكل تفاصيل العمل، والحضور في المواعيد المحددة، ومن هذه المسرحيات “خبيتنا”، و”غزل البنات”، و”الملك سيام”.