شكوك حول مشاركة ليفاندوفسكي مع دورتموند أمام فرايبورج

يسابق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بروسيا دورتموند الزمن ليشارك في مباراة فريقه أمام فرايبورج في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الأحد بعدما أصيب في ركبته خلال التدريبات مع منتخب بلاده بولندا هذا الاسبوع.

وقال يورجن كلوب مدرب دورتموند فى تصريح للصحفيين إن المهاجم أصيب بشد في أربطة الركبة لكنه لا يعاني من مشاكل أخرى.

وأكد كلوب للصحفيين اليوم الجمعة “اللاعب أصيب بشد لكن الركبة سليمة ولا يعاني من أي آلام”.. و”سنرى إذا كان يستطيع اللعب مطلع الأسبوع”.

ويتصدر ليفاندوفسكي الذي سينضم إلى بايرن ميونيخ في نهاية الموسم قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد 15 هدفا ويحتل دورتموند المركز الثاني بفارق 20 نقطة خلف بايرن المتصدر.

ولم يشارك ليفاندوفسكي في مباراة ودية خسرتها بولندا بهدف دون رد أمام اسكتلندا يوم الأربعاء.

ويستضيف دورتموند فريق زينيت سان بطرسبرج في 19 مارس في مباراة اياب دور الستة عشر لدوري ابطال اوروبا بعد ان فاز 4-2 في روسيا.

أ ش أ