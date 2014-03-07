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الأوليمبية الدولية تبعث خطاب إلى الأوليمبية المصرية حول الموافقة على انتخابات الأندية

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الأوليمبية الدولية تبعث خطاب إلى الأوليمبية المصرية حول الموافقة على انتخابات الأندية الأوليمبية الدولية تبعث خطاب إلى الأوليمبية المصرية حول الموافقة على انتخابات الأندية

خالد زين

أرسلت اللجنة الأوليمبية الدولية خطابًا رسميًا إلى نظيرتها المصرية برئاسة خالد زين، يتضمن الشروط من أجل الموافقة على إقامة انتخابات الأندية المصرية بموعدها المحدد.

وتضمن الخطاب بنداً ينص على إقامة انتخابات الأندية في موعدها، على أن تقام مرة أخرى بعد 6 أشهر عقب الانتهاء من إعداد قانون الرياضة الجديد واعتماده بشكل رسمي.

وأثار هذا البند المناقشات على أساس أنه قد يعيد مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة الكابتن حسن حمدي إلى انتخابات النادي في حالتين، الأولى أن يتم اعتبار فترة الـ6 أشهر المقبلة دورة كاملة، وبالتالي تفصل بين مدة الـ8 سنوات التي ظل فيها المجلس فى النادي وبالتالي يحق لأعضائه دخول الانتخابات مجدداً، والحالة الثانية هي في حال إلغاء بند الـ8 سنوات من قانون الرياضة الجديد والذي سوف يتماشى مع الميثاق الاوليمبي الدولي، والذي يعتبر كل جمعية عمومية مسئولة عن اختيار إدارتها.

أ ش أ

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