“المحبوسون احتياطيًا” مسئولية الدولة.. الآلاف موقوفون حتى إشعار آخر

كتب: أحمد عبدالله

المحبوسون احتياطيًا تعدوا الآلآف خلال الشهور الماضية، حيث تم حصر 21,317 من المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً عبر 2129 واقعة قبض منفصلة في جميع محافظات الجمهورية مما تم التوصل إليه، في 6 شهور من منذ 3 يوليو 2013 حتى 31 ديسمبر 2013، وبعض هؤلاء المقبوض عليهم يعانون من الأمراض وبعضهم “قصر” وطلاب يدرسون بالمدارس والجامعات.

وتنوعت حالات القبض والملاحقة القضائية علي خلفيات سياسية ما بين (اشتباك, فض تظاهرة, فض اعتصام بالقوة, كمين أمني, مداهمات أمنية, حملات أمنية, توزيع منشورات, زيارة محتجز, هجوم مسلح, جرافيتي, خلال عمل صحفي, رفع شعارات سياسية, التحقيق في بلاغ).

والحصر يشمل أيضاً من تم القبض عليهم نتيجة خرق حظر التجوال -علي غير خلفية جنائية- الذي تم تطبيقه في الفترة ما بين 14 أغسطس حتى 14 نوفمبر 2013, بالإضافة إلي المدنيين الذين تم إحالتهم للنيابة العسكرية سواء أُحيلت القضية للمحكمة العسكرية أم لم تحال بعد, حيث تضم أنواع أخري من وقائع القبض (مشادة مع ظابط, صيد بدون ترخيص, تسلل عبر الحدود, هجرة غير شرعية, حيازة أسلحة أو أزياء أو أدوات عسكرية).

وفقاً لتصنيف لموقع “ويكي ثورة” تم حصر 16,387 من المقبوض عليهم والملاحقين قضائياً خلال 1062 واقعة أحداث سياسية, 80 تم القبض عليهم خلال 10 وقائع أحداث طائفية, 89 نتيجة عمل إرهابي في 9 وقائع هجمات مسلحة, 740 مدني تعرضوا لإجراءات المحاكمة العسكرية عبر 49 واقعة منفصلة, 1431 تم القبض عليهم خلال 116 واقعة خرق حظر تجوال علي غير خلفية جنائية, 2590 من قيادات ورموز جماعة الإخوان وأنصارها في 883 واقعة مختلفة.

وتم حصر 740 مدني تعرض لإجراءات محاكمة عسكرية في عهد حتى 13-12, وهنا عرض توزيعهم وفقأ لشهر الواقعة (يشمل من تم القبض عليهم خلال الواقعة, ومن تم طلب ضبهم وإحضارهم سواء تم تنفيذه أو لان مما تم التوصل إليه) ومحافظة الواقعة (وليس محافظة الإقامة) وأيضاً حسب نوع الواقعة.

وخلال الـ 6 أشهر تم حصر 81 من الصحفيين المقبوض عليهم خلال تأدية عمل صحفي, 2129 من الطلبة بمختلف مراحل التعليم, 156 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات, 93 من المحامين, 105 من الأطباء, 57 من النقابيين, 327 من القصر, 239 من النساء, 181 من جنسيات أخري, وهذا رابط لتقرير منفصل يضم تفاصيل كاملة عن كل فئة.

وبالنسبة للمحاكمات والقضايا التي أحيلت والغرامات والكفالات: تمت إحالة 70 قضية من المقبوض عليهم خلال أحداث سياسية أو في خرق حظر تجوال, حيث كانت هناك أحكاماً بالإدانة في 37 منها, وبراءة في 14, ومازالت هناك 19 قضية تمت إحالتها ولم يصدر فيها حكم بعد, وسيتم إصدار تقرير مفصل لاحقاً بشأن القضايا والإحالات والغرامات والكفالات.

كما تم القبض على (طلبة – صحفيين – قصر – نساء – جنسيات مختلفة) خلال حتي 31 ديسمبر 2013، بالإضافة إلي عرض عددي للمقبوض عليهم من فئات مهنية (محامون – أطباء – مهندسون – مدرسون – أئمة مساجد – أعضاء هيئة التدريس) وأيضاُ ما تم حصره من نقابيين ونواب سابقين.

و تم حصر 2129 من الطلبة بمختلف مراحل التعليم, 81 من الصحفيين المقبوض عليهم خلال تأدية عمل صحفي, 327 من القصر, 239 من النساء, 181 من جنسيات أخري, 93 من المحامين, 105 من الأطباء, 183 من المهندسين, 443 من المدرسين, 115 من أئمة مساجد, 156 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات, 57 من النقابيين, 50 من نواب سابقين..

وقال مالك عدلي، المحامي الحقوقي إن مراكز حقوق الإنسان لا تستطيع أن تضغط للإفراج عن المحبوسين احتياطًيًان مضيفًا أنهم يكلفون محامين لمتابعة أوضاعهم .

وأكد “عدلي”، أن الدولة تعيق عملهم ولا توفر لهم المعلومات، لأنهم لا يستطيعون متابعة كل حالات التعذيب في أقسام الشرطة، مشيرًا إلى أن “مراكز حقوق الإنسان لو رصدت حالة تعذيب واحدة فإن 10 حالات غابت لم تستطع رصدها”.

وأضاف المحامي الحقوقي، أن أجهزة الدولة مثل وزارة الداخلية تعيق عملهم .