سيميوني: ثقتنا كبيرة في قيمتنا كفريق وليس أفراد

أكد الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني اليوم، أنه يثق بشكل كامل في الفريق، مشددا على التحسن الملحوظ في المهارات الفردية، وذلك عشية مباراة "الروخيبلانكوس" أمام سلتا فيجو في الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويغيب عن لقاء الغد كل من دييجو جودين والتركي أردا توران والإسباني برازيلي الأصل دييجو كوستا.

وأوضح سيميوني في مؤتمر صحفي عشية المباراة قائلا "بالتأكيد سيشارك في مباراة الغد كل من دييجو ريباس وديفيد فيا، وأتمنى أن يقدم الفريق مباراة جيدة".

وأشار سيميوني إلى أن الألعاب الفردية للفريق في تحسن مستمر، بفضل الأداء الجماعي الذي أعطى مساحة لكل لاعب لإفراز مهاراته، وتابع قائلا "الفريق يحرز تحسنا في الأداء الفردي، ولكن لا نرى أن الألعاب الفردية وحدها قد تنجح في إحراز الانتصارات للفريق".

وأضاف "اعتقد أننا ليس لدينا هذا النوع من اللاعبين (الذي قد ينهي المباراة بفردياته). ولذا نحتاج إلى تعاون الفريق بالكامل، وننتظر أن نقدم مباراة جيدة غدا".

ويسعى أتلتيكو للاقتراب مجددا من صدارة الدوري الإسباني بعد الابتعاد عنها في الأسابيع الأخيرة حيث يحتل المركز الثالث برصيد 61 نقطة، بينما يأتي برشلونة في الوصافة بـ63 ثم ريال مدريد في الصدارة بـ64.