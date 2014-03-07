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ربيعة جاهز لمواجهة يانج أفريكانز .. وكدمة لموسى يدان

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ربيعة جاهز لمواجهة يانج أفريكانز .. وكدمة لموسى يدان ربيعة جاهز لمواجهة يانج أفريكانز .. وكدمة لموسى يدان

أصبح رامي ربيعة لاعب الأهلي جاهزا للقاء فريقه أمام يانج أفريكانز التنزاني في غياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن ربيعة شارك في مران الأهلي الأساسي مساء الجمعة بشكل كامل بعد شفاءه من الكدمة التي تعرض لها في مباراة منتخب والبوسنة الودية.

ويستقبل الأهلي نظيره يانج افريكانز في إياب دور الـ32 لدوري الأبطال على ملعب المكس بالإسكندرية بدون جمهور.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي إلى تعرض البوركينابي موسى يدان إلى كدمة في القدم خلال التقسيمة التي جرت في المران.

وتم عرض يدان على الجهاز الطبي الذي أكد سلامته وجاهزيته لخوض المباراة.

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