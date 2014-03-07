ملف – ليلة بيضاء في أنجولا

تمكن الزمالك من تجاوز عقبة مضيفه كابوسكورب الأنجولي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بالتعادل السلبي.

المباراة لم تكن مذاعة على أي قناة عربية، ولكن رغم ذلك نجح الزمالك في النجاة من فرص الفريق الأنجولي التي كانت مجهولة حيث لم تكن المشاهدة متاحة للجميع، اضغط هنا.

وشهدت المباراة تصدي إعجازي من عبد الواحد السيد، أنقذ به فريقه من استقبال هدف في الدقيقة 88، يمكنك مشاهدته بالضغط هنا.

التأهل لدور الـ16 دفع ميدو لقول أن عبور كابو سكورب مفتاح تتويج الزمالك بدوري الأبطال، وأن الفريق الأنجولي لم يكن محظوظ بمواجهة الفارس الأبيض.

ويمكنك مشاهدة ملخص المباراة وأبرز لقطاتها في مخلص مدته خمسة دقائق بالضغط هنا.

وحرص ميدو ولاعبي الزمالك عقب المباراة على تحية الجماهير البيضاء التي حرصت على السفر مع الفريق إلى أنجولا ومساندته، اضغط هنا.