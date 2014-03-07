إنيستا يخرج من قائمة مباراة بلد الوليد لأسباب شخصية

برشلونة، (إيفي): أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم خروج لاعب الوسط أندريس إنيستا من قائمة الفريق لمباراة بلد الوليد، التي ستقام غدا بملعب خوسيه زوريا لأسباب شخصية، ليحل محله الهولندي الشاب، إبراهيم أفيلاي.

وانضم إلى قائمة البرسا المدافع جيرارد بيكيه الذي تعافي من إصابة في القدم اليمنى، بينما سيغيب عنها بالإضافة إلى إنيستا، كل من الحارس الثاني خوسيه بنتو والمدافع المخضرم كارليس بويول والكاميروني أليكس سونج وجوردي ألبا.

وضمت قائمة البرسا كل من:.

حراسة المرمى: فيكتور فالديز - أوير أولازبال.

الدفاع: مارتن مونتويا - بيكيه - مارك بارترا - داني ألفيش - خافيير ماسكيرانو - أدريانو كوريا.

الوسط: سيسك فابريجاس - تشافي هرنانديز - إبراهيم أفيلاي - سرجيو بوسكيتس - سيرجي روبرتو.

الهجوم: كريستيان تيو - ليونيل ميسي - بدرو رودريجيز - أليكسيس سانشيز - نيمار دا سيلفا.