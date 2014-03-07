بالفيديو - التاريخ يؤكد فشل الأهلي في تخطي يانج أفريكانز بنسبة 1%

لم ينجح الأهلي في تعويض الخسارة بهدف دون رد في ذهاب أي دور إقصائي بالبطولات الإفريقية سوى مرة واحدة، ونجح في ست مرات.

المارد الأحمر يتعين عليه يوم الأحد المقبل، تعويض الخسارة بهدف دون رد أما يانج أفريكانز، من أجل التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال إفريقيا 2014.

ووفقا لما يؤكده تاريخ بطل إفريقيا على الصعيد القاري والذي يعرضه FilGoal.com في التقرير التالي، نسب نجاح الأهلي في تجاوز الخسارة تصل إلى 99% مقابل 1% نسبة فشل.

دوري الأبطال 1982

المرة الأولى التي تعرض فيها الأهلي للخسارة في الذهاب بهدف نظيف وتعويضها في الإياب، كانت في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

خسر المارد الأحمر بهدف أمام رينجرز النيجيري في الذهاب، وفاز في القاهرة خلال الإياب برباعية نظيفة عن طريق محمود الخطيب "هدفين" ومختار مختار وخالد جاد الله.

أبطال الكؤوس 1984

المرة الثانية كانت أمام مولودية الجزائر في دور الـ16 من بطولة أبطال الكؤوس، حيث خسر الأهلي في الذهاب بهدف دون رد.

ونجح بطل إفريقيا في الفوز بمباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزهم طاهر أبو زيد ومجدي عبد الغني "هدفين".

أبطال الكؤوس 1985

خسر الأهلي أمام مستقبل المرسى التونسي بهدف دون رد في العاصمة التونسية خلال ذهاب دور الـ32 من بطولة أبطال الكؤوس.

ورغم قوة المنافس وقتها، نجح الأهلي في تعويض الخسارة برباعية نظيفة في الإياب عن طريق أسامة عرابي ومحمود الخطيب وعلاء ميهوب وحمدي راضي.

أبطال الكؤوس 1992

في ذهاب دور الـ16 من بطولة إفريقيا لأبطال الكؤوس، خسر الأهلي من كابوي واريرز بطل زامبيا بهدف دون رد.

وفي مباراة العودة، فاز المارد الأحمر بهدف أيمن شوقي، ليتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

أبطال الدوري 2004

شهد ذلك العام، المرة الوحيدة التي فشل فيها الأهلي في تعويض خسارة الذهاب والتي تلقاها في ذهاب دور الـ32 أمام الهلال السوداني بهدف دون رد في القاهرة.

حيث انتهت مباراة الإياب في الخرطوم بالتعادل السلبي، ليودع الأهلي البطولة.

أبطال الدوري 2010

بدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا بالخسارة أمام جانرز بطل زيمبابوي بهدف دون رد خلال ذهاب دور الـ32 من البطولة.

إلا أن شباب الفريق قادوه للفوز في الإياب بهدفين دون رد عن طريق أحمد شكري ومحمود سمير من ركلة جزاء.

أبطال الدوري 2012

تعد تلك هى المرة الأكثر درامية في التقرير، خسر الأهلي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد أمام ستاد مالي.

وفي الإياب تقدم الفريق المالي بهدف ليزيد من صعوبة الأمور على الأهلي، إلا أن البديل الساحر محمد أبو تريكة أحرز هاتريك ليقود المارد الأحمر لتخطي عقبة المنافس والتتويج باللقب.