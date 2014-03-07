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أحمد عبد الحليم يشيد بلاعبي الزمالك.. ويؤكد أن ميدو نجح فى قراءة المباراة

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أحمد عبد الحليم يشيد بلاعبي الزمالك.. ويؤكد أن ميدو نجح فى قراءة المباراة أحمد عبد الحليم يشيد بلاعبي الزمالك.. ويؤكد أن ميدو نجح فى قراءة المباراة

أحمد عبد الحليم

أشاد أحمد عبد الحليم مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلاعبى فريقه، مؤكدًا أن قدراتهم العالية كانت السر الحقيقي في القدرة على تخطي فريق كابوسكورب الأنجولى بدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا والصعود لدور الـ 16.

وقال عبدالحليم  فى تصريحات خاصة لوكالة “ONA” إن اللاعبين قدموا مباراة جيدة أمام بطل أنجولا، مشيرًا إلى أن ميدو المدير الفنى نجح في دراسة المنافس جيدًا خلال مباراة الذهاب التي انتهت بالفوز بهدف نظيف في القاهرة.

وأشاد عبد الحليم بفريق كابوسكورب، واصفًا إياه بالفريق القوي والذي سيكون له مستقبل في بطولات أفريقيا.

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أونا