صابونة الشيا ليوم المرأة العالمي

احتفالاً بيوم المرأة العالمي تصدر لوكسيتان L’Occitane ككل سنة صابونة خاصة للتضامن مع المرأة . هذه الصابونة مصنوعة من زبدة الشيا من بوركينا فاسو.

تساعد على ترطيب وتنعيم وحماية البشرة كما أنها تطهّر بلطف. بوركينا فاسو هي واحدة من أفقر البلدان في العالم، التي تحتل المرتبة 183 من أصل 187.

المرأة في بوركينا فاسو تلعب دوراً رئيسياً في الحياة الإقتصادية والإجتماعية لبلدهم. يمكنك المساعدة في هذه القضية من خلال شراء صابون التضامن حيث يعود ريع 100٪ من الأرباح لتمويل برامج المنظمات غير الحكومية لروح المبادرة لدى المرأة وتمكينها، وذلك بدعم من مؤسسة لوكسيتان L’Occitane.