رئيس الوزراء الأوكراني: مستعدون لإجراء مباحثات مع روسيا بشرط سحب القوات من القرم

أوضح رئيس الوزراء الأوكراني “أرسيني ياتسنيوك” أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع الحكومة الروسية، بشرط سحب روسيا قواتها العسكرية من جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي في أوكرانيا، وتعهدها بالوفاء بالاتفاقات الثنائية بين البلدين، وإيقافها دعم الإرهابيين والإنفصاليين في القرم، وإعلانها للعالم البدء بتعاون قائم على أسس جديدة مع أوكرنيا.

جاء ذلك بكلمته خلال المؤتمر الصحفي في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة الأوكرانية كييف، مضيفاً أن بلاده لن تعتمد أبداً على روسيا ولن تكون فرعاً لروسيا، مبيناً أن على القادة الروس إدراك ذلك.

وتطرق باتسنيوك إلى أعمال القمة الأوروبية الطارئة التي عقدت في بروكسل لمناقشة الأوضاع في أوكرانيا والقرم، مشيراً إلى أنهم أنهوا التفاهم بشأن الشق السياسي من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي المنتظر توقيعه قريباً؛ وأن الاتحاد الأوروبي سيفتح أسواقه للمنتجات الأوكرانية.