الشاب خالد يعلن تأييده لبوتفليقة وينتقد رافضي العهدة الرابعة

أعلن الشاب خالد، ملك الراي، اليوم الجمعة، دعمه وتأييده للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لفترة رئاسة رابعة، منتقدا الرافضين لذلك، ومؤكدا أن إنجازات بوتفليقة خلال فترات حكمه الثلاث كانت إيجابية واستطاع أن يجلب السلام والتغيير في الجزائر.

وقال الشاب خالد – في مقابلة مع موقع “شوف شوف” الجزائري الذي يعد أول بوابة فيديو عن الجزائر ـ إن بوتفليقة جعل الجزائر بلدا سعيدا فما هو الضرر من أن نترك رجلا ساهم في إحلال السلام ببلدنا وأدخل عليها الكثير من التغييرات في أن يترشح لفترة رئاسة رابعة؟”.

وطالب الشاب خالد المعارضين لترشح بوتفليقة مجددا أن يتركوا للشعب حرية التصويت يوم 17 أبريل القادم ليقول كلمته، مشيرا إلى أن بوتفليقة هو الرئيس الجزائري الذي ساهم في إحداث تغيير في الجزائر وتمكن من شطب ديونها.