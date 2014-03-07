تعرف على منافس الزمالك المحتمل في دور الـ16 من دوري الأبطال

بعد أن تأهل الزمالك لدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا بات عليه تخطي نكانا الزامبي أو كمبالا سيتي الأوغندي من أجل الوصول لدور الثمانية والمجموعات من البطولة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 2-2 في زامبيا لتصبح حظوظ الفريق الأوغندي هي الأكبر في مواجهة الزمالك.

ويستعرض FilGoal.com تاريخ الفريقين قبل تأهل أحدهما لمواجهة الزمالك في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

1 - كمبالا سيتي الأوغندي

هو صاحب الحظوظ الأفضل في التأهل لدور الـ16 لا يمتلك أي بطولات إفريقية إلا أنه عاد لمنصات التتويج الموسم الماضي بعد فوزه ببطولة الدوري المحلي في أوغندا.

مشاركاته في بطولة دوري أبطال إفريقيا ضعيفة نوعا ما ولم يجتاز دور الثمانية من قبل سواء بالنظام الجديد أو القديم، ولم يلعب في دور المجموعات من قبل.

مواجهاته أمام الأندية المصرية كانت أمام فريق واحد هو المقاولون العرب الذي اصطدم به مرتين، الأولى عام 1983 في كأس الكؤوس وتعادلا 4-4 بمجموع المباراتين قبل أن يفوز ذئاب الجبل بضربات الجزاء والثانية عام 1991 بنفس البطولة وفاز المقاولون 2-0 ذهابا وخسر إيابا 1-0.

2 - نكانا الزامبي

على الرغم من تعادله على ملعبه 2-2 إلا أن نكانا الزامبي مازال يمتلك حظوظا ولو ضئيلة في التأهل لمواجهة الزمالك بدور الـ16، الفريق الزامبي تاريخه الإفريقي 0 من البطولات إلا أنه أيضا حقق بطولة الدوري في بلاده الموسم الماضي.

نكانا لم يصل لدور المجموعات في النظام الجديد ولا مرة إلا أنه له باع طويل في الوصول لمراحل متقدمة بالنظام القديم وتعد أبرز إنجازاته هو الوصول لنهائي نسخة 1990 قبل أن يخسره أمام شبيبة القبائل 5-3 بضربات الجزاء.

مواجهاته أمام الأندية المصرية ضعيفة أيضا، إذ لعب 10 مباريات خسر 5 مباريات وتعادل 3 وفاز مرة واحدة فقط.