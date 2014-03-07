أخبار عاجلة

منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الرئيس الفرنسى: لا يمكن إجراء إستفتاء على شبه جزيرة القرم بدون موافقة كييف

Google+ Print
الرئيس الفرنسى: لا يمكن إجراء إستفتاء على شبه جزيرة القرم بدون موافقة كييف الرئيس الفرنسى: لا يمكن إجراء إستفتاء على شبه جزيرة القرم بدون موافقة كييف

الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند – أرشيفية

أكد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند اليوم  الجمعة أنه لا يمكن إجراء إستفتاء على مستقبل شبه جزيرة القرم بدون موافقة كييف.

جاء ذلك فى التصريحات التى أدلى بها أولاند بعد إجتماعه بالاليزيه مع أحد رموز المعارضة الأوكرانية البارز فيتالي كليتشكو.

وأضاف الرئيس الفرنسى انه لا إجراء لهذا الاستفتاء إلا فى حالة ما أعلنت الاوكرانية ذلك..معربا عن رفضه لما أعلنه مؤيدو ربط شبه جزيرة القرم بروسيا بخصوص اجراء الاستفتاء فى السادس عشر من مارس الجارى.

وشدد أولاند على أن “وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا لا يمكن التفاوض عليها”..مشيرا إلى أن هذا أيضا موقف الإتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس الفرنسى عن أسفه لقرار ” شبه برلمان ” بشأن ضم شبه الجزيرة إلى روسيا، وحذر أولاند من أن رد فعل الغرب سيتطور وفقا للوضع..مستعرضا فى الوقت نفسه دعم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وأشار الرئيس الفرنسى إلى “العلاقات التاريخية” في شبه جزيرة القرم مع روسيا واستقلال تلك المنطقة الناطقة بالروسية.

وشدد أولاند على أن الباب لا يزال مفتوحا للحوار مع موسكو..مضيفا “هدفنا هو دائما هو ترك طريق الحوار مفتوح بحيث يمكن أن تدخل روسيا عندما تريد القيام بذلك – وأنا أتحدث عن الرئيس بوتين”.

وتابع “هناك كل الضغوط التي يمكن أن نمارسها، ولكن أيضا هناك الحوار الذي يمكن أن نقدمه”"..مشيرا إلى أن المجتمع الدولي وأوروبا وفرنسا يعملون فى سياق الحفاظ على وحدة الاراضى الأوكرانية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي