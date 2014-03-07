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بالصور..تكريم 1000 حافظ للقرآن الكريم بمعهد إعداد القادة بسوهاج‎

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بالصور..تكريم 1000 حافظ للقرآن الكريم بمعهد إعداد القادة بسوهاج‎ بالصور..تكريم 1000 حافظ للقرآن الكريم بمعهد إعداد القادة بسوهاج‎

شهد اللواء محمود عتيق، محافظ سوهاج، عصر اليوم، حفل تكريم عدد 1000 حافظ للقرآن الكريم بمعهد إعداد القادة بمدينة ناصر بسوهاج والذي أقامته لجنة شئون القرآن الكريم بالدعوة السلفية بسوهاج ،حيث حضر الحفل كلاً من شعبان قنديل، سكرتير عام مساعد المحافظة، ومحمود أمين، و الشيخ محمد حنفي .

وأعرب محافظ الإقليم، عن شكره للحضور و الدعوة السلفية علي دعوته لحضور تكريم عدد ألف من حفظة القرآن الكريم من أبناء سوهاج ،معبرا عن فخره وسعادته بإقبال أبناء المحافظة علي حفظ القرآن الكريم ، لافتاً إلي أن جميع آيات القرآن الكريم تحث علي الخير والعمل من أجل الخير، وقال :” يكفينا حفظه ولكن علينا أن نعمل به ونطبقه في حياتنا ، فلو تحدثنا عن الرضا وإذا رضي كل منا عن ما قسمه الله له فلن يشقي في حياته” .
> كما هنأ الفائزين في مسابقة ” القرآن الكريم وقطوف السنة ” وقام بتوزيع شهادات التقدير عليهم، ومن جانبه أعر  الشيخ محمد حنفي ،نيابة عن الدعوة السلفية بسوهاج بتقديم الشكر  للمحافظ علي حرصه لحضور التكريم ومهنئا الفائزين أيضا في المسابقة علي مستوي المحافظة وعلي مستوي الجمهورية .

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