أيمن يونس: لاعبى الزمالك كانوا “رجالة” وعلى قدر المسئولية

أشاد أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام علي الكرة بلاعبى فريقه بعد التعادل السلبي مع كابوسكورب الأنجولي في لواندا والتأهل لدور الـ16 في دورى الأبطال الأفريقي، مؤكدًا أنهم قدموا أداءًا جيد ونجحوا فى السيطرة على مجريات اللعب بفضل تحركاتهم داخل المستطيل الأخضر ولعبوا بأدار رجولى.

وقال يونس فى تصريحات خاصة لوكالة “ONA ” إن اللاعبين كانوا علي قدر المسئولية رغم الظروف الصعبة التي واجهتهم منذ وصولهم إلى أنجولا، مشيدًا بقدرات وخبرات المدير الفني أحمد حسام ميدو في قيادة الزمالك نحو التأهل لدور الـ16.