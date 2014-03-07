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يونس: أتعرض لموجه من الانتقادات.. ومُصّر على الابتعاد عن الانتخابات

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يونس: أتعرض لموجه من الانتقادات.. ومُصّر على الابتعاد عن الانتخابات يونس: أتعرض لموجه من الانتقادات.. ومُصّر على الابتعاد عن الانتخابات

أيمن يونس

رفض أيمن يونس عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكرة أن التصريحات المنسوبة إليه بشأن الجماهير جاءت عقب مباراة الفريق مع حرس الحدود بالدوري الممتاز بعدما اقتحم البعض المباراة، مما أدى في النهاية إلي إعلان لجنة المسابقات خسارة الفريق بهدفين، ولاعلاقة لها بما جرى من أحداث قبيل وبعد لقاء الزمالك وكابو سكورب الأنجولي .

وقال يونس فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى لنادى الزمالك إنه يتعرض لانتقادات غير مبررة من جانب البعض بشكل يثير تعجبه ويدفعه للتساؤل عن سبب هذه الحملة في ظل ما يقدمه من مجهودات في الفترة الأخيرة وإصراره على الابتعاد عن الانتخابات حتى يعلم الجميع أن ما يقدمه لكونه من أبناء نادي الزمالك ودون انتظار لرد أو مقابل أو نتيجة .

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