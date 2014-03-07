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سكينة فؤاد : المصالحة مع الإخوان مناورة مُكررة

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سكينة فؤاد : المصالحة مع الإخوان مناورة مُكررة سكينة فؤاد : المصالحة مع الإخوان مناورة مُكررة

سكينة فؤاد

ذكرت سكينة فؤاد ، مستشارة رئيس الجمهورية لشئون المرأة حول ، تحقيق مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، أنها جزءا من استراتيجيات المناورة التي تستخدمها الجماعة دوماً ، بعد أن فشلت محاولات فرض أنفسهم بالدم والاعتصامات المسلحة والقتل وتحويل الجامعات لساحة حرب، وهم يرون أنها ربما تحقق غايتهم.

وأشارت “سكينة ” في حوار لها مع صحيفة العرب اللندنية أن المصرية سبق و أقامت مع الإ أكبر مصالحة عندما قبلوا بهم جزءا في الجماعة الوطنية وصعدوا بهم إلى الحكم وتناسوا تاريخهم الدامي في قتل الخازندار والنقراشي- رؤساء وزراء سابقين في حكومات ما قبل ثورة 23 يوليو 1952 وغيرهم واستطردت قائلة “. نعم أعطينا ظهرنا لكل هذا، وقبلنا دخولهم المنافسة على حكم ، ومددنا لهم الأيادي، لكن نعرف ماذا حدث بعد ذلك”؟

نسبت بجانبها للإخوان أنهم هددوا أمن مصر وانكشفت مؤامراتهم وتأكد الجميع أنهم لا يعرفون شيئا اسمه الوطن،

الجدير بالذكر أن سكينة فؤاد ، كانت مستشارة ضمن الفريق المعاون للرئيس المعزول محمد مرسي ، إلا أنها قدمت استقالتها احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره في نوفمبر 2012.

وفي الوقت السابق ، عينها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت مستشارا له لشؤون المرأة.

 

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