قرار السعودية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية يثير حفيظة “إخوان الأردن”

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، اليوم الجمعة، إدراج السعودية للجماعة على قائمة “الجماعات الإرهابية”، قرارًا “انفعاليًا ومتسرعًا”.

وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد: “هذا القرار المتسرع والانفعالي، لا يمثل طبيعة المنهج السعودي في التعامل مع الأحداث والمستجدات التي تشهدها الساحة العربية”.

وأضاف بني أرشيد في تصريحات لوكالة الأناضول: “تنظيم الجماعة ليس عدوا للأمة العربية، ولا يستهدف أي دولة عربية، وإنما هو تنظيم حضاري متطور، يهدف إلى النهوض بالأمة العربية، والرقي بالحريات والديمقراطية”.