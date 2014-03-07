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قرار السعودية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية يثير حفيظة “إخوان الأردن”

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قرار السعودية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية يثير حفيظة “إخوان الأردن” قرار السعودية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية يثير حفيظة “إخوان الأردن”

مقر جماعة الإخوان-أرشيفية

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، اليوم الجمعة، إدراج للجماعة على قائمة “الجماعات الإرهابية”، قرارًا “انفعاليًا ومتسرعًا”.

وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد: “هذا القرار المتسرع والانفعالي، لا يمثل طبيعة المنهج السعودي في التعامل مع الأحداث والمستجدات التي تشهدها الساحة العربية”.

وأضاف بني أرشيد في تصريحات لوكالة الأناضول: “تنظيم الجماعة ليس عدوا للأمة العربية، ولا يستهدف أي دولة عربية، وإنما هو تنظيم حضاري متطور، يهدف إلى النهوض بالأمة العربية، والرقي بالحريات والديمقراطية”.

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