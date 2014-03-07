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أحمد الجار الله: فوز “السيسي” بالرئاسة سيدفع دول الخليج لضم مصر لمجلس التعاون

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أحمد الجار الله: فوز “السيسي” بالرئاسة سيدفع دول الخليج لضم مصر لمجلس التعاون أحمد الجار الله: فوز “السيسي” بالرئاسة سيدفع دول الخليج لضم مصر لمجلس التعاون

أحمد الجار الله

قال الصحفي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الخليجية، إن قابوس بن سعيد سلطان عمان، يلعب دور في الوساطة بين قطر والدول الخليجية لإصلاح العلاقات الدبلوماسية.

وأكد “الجار الله”، في مداخلة هاتفية لقناة “سي بي سي اكسترا”، اليوم الجمعة، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر ، سيقطع إجازته العلاجية التي يقضيها في الولايات المتحدة لبحث احتواء الأزمة الخليجية.

وأضاف “الجار الله”، أن الخليج سيدعو للإنضمام إلى دول مجلس التعاون الخليجي إذا فاز وزير الدفاع  المشير عبدالفتاح ، بانتخابات لرئاسة.

 

 

 

 

 

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