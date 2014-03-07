مدير الاستخبارات الأمريكية: واشنطن كانت على علم مسبق بالتحركات الروسية في القرم

صرح اليوم مدير وكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية مايكل فلين، بأنه تم تحذير الإدارة الأمريكية بتحركات عسكرية روسية وشيكة في شبه جزيرة القرم قبل نحو أسبوع من قيام موسكو بذلك.

وقال فلين في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية إن الأجهزة الاستخبارية الأمريكية قدمت تقارير موثوق بها إلى كبار المسئولين الأمريكيين عن تحركات القوات الروسية في القرم قبل اندلاع الأزمة في أوكرنيا بنحو أسبوع أو عشرة أيام.

وأضاف أن الاستخبارات الأمريكية رصدت بعض الأنشطة البحرية حول القواعد الرئيسية الروسية، كما رصدت ما وصفه بتدريبات داخل روسيا، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأمريكية كانت تراقب عن كثب أي أنشطة إضافية لبعض القوات العسكرية الروسية الرئيسية.

وفيما يتعلق بادوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الاستخبارات الأمريكية والمسئول عن تسريب وثائق أمنية أمريكية سرية، أعرب فلين عن قلقه إزاء احتمال قيام سنودن المقيم حاليا في روسيا بسرقة معلومات عن القدرات الاستخبارية والعملياتية والأساليب التكنولوجية والخطط الحربية الأمريكية.

وقال فلين “إن هناك نقاشا حاليا داخل الاستخبارات الإمريكية حول ما إذا وقعت هذه المعلومات في يد أعداء الولايات المتحدة وهم في هذه الحالة روسيا” على حد قوله.

وأضاف “علينا افتراض الأسوأ والبدء في دراسة سبل التخفيف من مخاطر ما تم تسريبه، مؤكدا أن ذلك سيحتاج إلى سنوات حتى يتم تغيير الأساليب والإجراءات التي تتبعها الاستخبارات الأمريكية.