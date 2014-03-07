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كافاني يتمنى أن يؤثر طلاقه ' بأدنى درجة ممكنة ' على مسيرته

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كافاني يتمنى أن يؤثر طلاقه ' بأدنى درجة ممكنة ' على مسيرته كافاني يتمنى أن يؤثر طلاقه ' بأدنى درجة ممكنة ' على مسيرته

إفي - أعرب الأوروجوائي إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم، عن آماله في أن تؤثر قضية طلاقه من زوجته "بأدنى درجة ممكنة" على مسيرته الرياضية.

وأوضح كافاني في تصريحات صحفية أمام إحدى المحاكم في أوروجواي "جئت إلى البلاد من أجل حل بعد الأمور الشخصية، وأحاول مواجهتها بالشكل الأفضل، حتى تؤثر بأدنى درجة على مسيرتي الرياضية".

وأشارت صحيفة (الباييس) الأوروجوائية إلى أن كافاني يثق في الوصول إلى حل للنزاع القضائي بينه وبين زوجته وأم ابنيه، سوليداد كابريس، وأن سبب الطلاق كان "كثرة الخلافات".

وتطالب الزوجة التي تحمل الجنسية الأوروجوائي، بين 30 إلى 40 ألف دولار شهريا، كنفقة للأبناء، وذلك بجانب جزء من عائدات اللاعب.

وانفصل الزوجان بنهاية عام 2012 ، بعد ولادة ابنهما الثاني لوكاس، وتقدم كافاني بطلب الطلاق في أبريل الماضي.

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