مدرب برشلونة: تقيؤ ميسي في الملعب غير عادي

أشار جيراردو مارتينو "تاتا" المدير الفني لبرشلونة إلى حادثة تقيؤ نجم فريقه الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة منتخب بلاده الودية أمام رومانيا.

ودون أي مقدمات بدأ ميسي في التقيؤ داخل أرضية الملعب دون أن يحتك بأحد من لاعبي منتخب رومانيا قبل أن يستكمل مهاجم برشلونة المباراة بشكل طبيعي.

الحادثة ليست الأولى لميسي، فالمشهد تكرر في أكثر من مباراة سابقة.

وقال تاتا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "هذا شئ يحدث له بصفة مستمرة، وعرض نفسه على طبيب متخصص".

وتابع "تقيؤ ميسي شئ غير عادي، ولكنه لن يؤثر على مشاركته في مباراة بلد الوليد".

ويخرج برشلونة لمواجهة بلد الوليد يوم السبت في الجولة الـ27 من الليجا.