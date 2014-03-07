رئيس «الأصالة» عن قرار السعودية «الإخوان إرهابية»: تخبط سياسي

اعتبر المهندس إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة السلفي، عضو ما يسمى «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، أن تصنيف السعودية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية «تخبط سياسي واضح بعد فشل ملفات عديدة بدأت بملف سوريا ثم اعتلاء إيران لقمة القوى الإقليمية لاسيما بعد التقارب مع أمريكا ثم فقدان السيطرة الكاملة على مجلس التعاون الخليجي».

وتابع «شيحة»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، مساء الخميس: «لم يبق أمام النظام (السعودية) إلا المراهنة على الانقلاب المصري، لذلك هناك خطوات متتابعة تهدف لدخول منزلق اللاعودة وهذه صارت طبيعة المرحلة كما فعل المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، وهي تصرفات تفتقر للحنكة السياسية».

كانت السعودية، اعتمدت، الجمعة، قائمة للجماعات الإرهابية، تضم داعش والنصرة والإخوان وحزب الله السعودي والحوثيين، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وتنظيم القاعدة في اليمن، وتنظيم القاعدة في العراق.