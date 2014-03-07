الدراسة تعود وسط تهديدات «الإخوان والأنفلونزا»

يبدأ الفصل الدراسي الثاني، السبت، في المدارس والجامعات، وسط دعوات من جانب طلاب جماعة الإخوان للاحتشاد فى الجامعات وإشعال الفوضى، تحت شعار الانتفاضة الطلابية الكبرى، فيما شهدت الساعات الأخيرة إجراءات مكثفة على مستوى المدارس والجامعات والكليات لبحث استعدادات استئناف الدراسة وكيفية مواجهة مظاهرات طلاب الجماعة، وتهديدات الأنفلونزا الموسمية خاصة أنفلونزا الخنازير.

وتبدأ الدراسة فى ١٢ ألفا و٦٤٤ مدرسة على مستوى الجمهورية من أصل ٤٨ ألفا و٣٤٠ مدرسة، على أن تنتظم الدراسة فى جميع المدارس اعتبارا من غد الأحد، وذلك نظرا لأن أغلب المحافظات تتخذ من يوم السبت إجازة رسمية. وأكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير العملية التعليمية للفصل الدراسى الثانى، موضحا أنه تم توزيع جميع القيادات بالوزارة على المحافظات، وذلك لمتابعة سير اليوم الدراسى.

وقال «أبوالنصر»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين الطلاب قبل وخلال وبعد انتهاء اليوم الدراسى، موضحا أنه سيكون هناك فرق لتمشيط المناطق التى توجد بها المدارس، تعمل على مدار الساعة، حتى أثناء ساعات الليل حتى لا يستطيع أحد الدخول إلى المدرسة ووضع أى شىء بداخلها. فيما أكد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، إنشاء غرفة عمليات بديوان عام الوزارة للتعامل الفورى والمباشر مع جميع الحالات الطارئة التى من شأنها التأثير على انتظام سير العملية التعليمية أو أمن وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية، كذلك تقوم بالربط مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية والإدارية ووزارة الداخلية ورئاسة مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

ولفت خضر إلى أنه تم التنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات لاتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الأمراض الوبائية المعدية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت برفع الوعى الأمنى للعاملين بالمدارس لمواجهة أى أخطار تهدد سير العملية التعليمية، فضلا عن تخصيص أرقام «19151، 27963273، 19126»، للتواصل مع غرفة العمليات بالوزارة لاستقبال جميع الأحداث على مدار الساعة والعمل على حلها من خلال المختصين فى أسرع وقت ممكن.

وأنهت المحافظات استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى، واتخذ المسؤولون بمديريتى التربية والتعليم والصحة إجراءات احترازية جديدة لمواجهة أى إصابات محتملة بأنفلونزا الخنازير والطيور. وأعلنت أجهزة الأمن بالمحافظات حالة الطوارئ، وتم نشر عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة فى محيط المدارس لمواجهة أى محاولات لإفساد الدراسة والتصدى لأى شغب أو تحرش بالطالبات. وأعلن الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أنه سيتم دخول 4 مدارس جديدة الخدمة بالمحافظة، اعتبارا من غد، مع بداية الفصل الدراسى الثانى.

على صعيد الجامعات، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم جامعة القاهرة، لـ«المصرى اليوم»، إن الجامعة وضعت خطة متكاملة للعملية التعليمية والإجراءت الطبية، مشيرا إلى أن الجامعة انتهت من تعقيم المدن الجامعية، وبدأت فى عملية تسكين الطلاب منذ الجمعة ، حتى يتمكن الطلاب المغتربون من بدء الدراسة. وأوضح عبدالغفار أن رئيس الجامعة وجه بتشكيل لجان فى كل كلية لشؤون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، لمتابعة العملية التعليمية بالكليات، إضافة إلى التأكد من علاج الأنفلونزا الموسمية فى مستشفى الطلبة.

وأضاف أن الجامعة انتهت من تركيب كاميرات المراقبة فى كل أرجاء الجامعة لتصوير الطلاب الذين يقومون بأعمال عنف بالصوت والصورة، ليكون هناك دليل دامغ ضد أى طالب يرتكب أى أعمال عنف، موضحا أنه سيتم تطبيق مادة الإرهاب فى قانون الجامعات واتخاذ قرارات بالفصل النهائى للمخربين.

وفى عين شمس، شهدت الجامعة تكثيفا أمنيا من قبل أفراد الأمن الإدارى استعدادا لبدء الفصل الدراسى الثانى.

وأكد الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة أنهت استعدادها لبدء الدراسة، وأن معظم الكليات انتهت من أعمال الصيانة للمدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل، وسيتم تعليق جداول المحاضرات خلال هذا الأسبوع بمعظم الكليات.

وفى جامعة الأزهر، نفى الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس الجامعة، ما تردد عن إغلاق المدينة الجامعية مع استئناف الدراسة للفصل الدراسى الثانى يوم 15 مارس الحالى.

وأكد أن الجامعة ستبدأ فى إجراءات التسكين بالمدينة الجامعية فى غضون أسبوعين من بدء الدراسة، وفق ضوابط وضعتها إدارة الجامعة ليستفيد بالمدينة والخدمات التى تقدمها الطلاب الملتزمون والراغبون فى تحصيل العلم بعيدا عن المشاغبين ومثيرى القلاقل.