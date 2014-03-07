هيفا تهدد باللجوء إلى القضاء وتتهم إليسا بمحاربتها بالوكالة

تتسع رقعة الحرب المشتعلة بين اليسا وهيفا وهبي يوماً بعد يوم، بعد أن دخل بعض الفنانين المعركة لمصلحة فنانة ضد أخرى ولم يعد الأمر مقتصراً على "فانز" الفنانتين فقط.

السجال الذي حصل بين هيفا وإليسا، انسحب على جمهورهما، حيث قام جمهور كل فنانة بالدفاع عنها، كما قام بإنشاء" هاشتاغ " خاص بها، فأنشأ محبو اليسا هاشتاغElissaRealDiva ، ا بينما أنشأ محبو هيفا هاشتاغ HaifaTheOneAndOnlyDiva ودخلا في منافسة حامية للدفاع عن الفنانة التي يحبها.

وفجأة دخل الشاعر أحمد ماضي على خط المواجهة، ولكن لمصلحة إليسا ضد هيفا، فكتبت تغريدة على " تويتر" إنو هيفا صار بدها تحكي بالنشاز وعلى إليسا؟ بعد ناقص الرقّصات يحكوا بالفن وعلى ملكة الإحساس. مش بوس الواوا مستواكي يا هيفا دانا ونانا وبس".

وكان قد بدأ هجومه بتغريدة أخرى جاء فيها "في شي إسمو إحساس، وشي إسمو عهر. بعاد عن بعض كتير. وفي ملكة الإحساس وفي ملكة العهر. الفرق كتير كبير".

فما كان من هيفا إلا أن أعادت نشر التغريدتين على صفحتها وكتبت "كانوا سوا بالاستديو وطلبت منو يبعتلي هالرسايل. شكراً يا ولاد بلدي المحترمين"، وهي قصدت بكلامها أن أحمد ماضي بعث بالتغريدة بطلب من إليسا.

هيفا ما لبثت أن حذفت هاتين التغردتين، واستبدلتهما بتغريدة ثالثة لأحمد ماضي، كتب فيها "إذا الفنانة عاهرة جمهورا أكيد حيتمثل فيها ويتعلم العهر منها! والفنانة المحترمة جمهورا أكيد حيتمثل فيها ويتعلم الأدب". فما كان من هيفا إلا أن ردت بتغريدة جديدة كتبت فيها" عبد المأمور … ايضا وايضا برسم القضاء والصحافة والجمهور اللبناني".

ولكن وبناء على طلب من الموزع الموسيقي هادي شرارة، حذف أحمد ماضي التغريدة الثالثة وكتب مكانها عبر تويتر" أيضاً: "كرمال عيون هادي شرارة شلت التويتات مع انو الفانز المحترم ما عميهدا مسبات بس كل مسباتن مصورها ألله يطولك يا روح".

"سيدتي نت" حاولت الاتصال بماضي إلا أن هاتفه كان مغلقاً طوال الوقت.