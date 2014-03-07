صراع خفي بين أيمن زيدان وبسّام كوسا

بدأت مؤخّراً في العاصمة السّوريّة دمشق عمليّات تصوير المسلسل السّوري الاجتماعيّ الجديد "ما وراء الوجوه" عن نص الكاتب فتح الله عمر، فيما يتولّى الإخراج مروان بركات.

ويشارك في بطولة العمل كل من بسام كوسا، أيمن زيدان، عبد المنعم عمايري, سلمى المصري, هبة نور, مديحة كنيفاتي, مرام علي, معتصم النهار, لينا حوارنة..

ويتحدث مسلسل "ما وراء الوجوه" الذي تنتجه شركة "غولدن لاين" للإنتاج والتّوزيع الفنّي عن عائلتين تبدوان على تفاهم ووفاق تام ولكنّ الحقيقة غير ذلك تماماً فهناك صراع خفي بينهما وكلّ عائلة منهما تخبّأ في داخلها حقدها على العائلة الأخرى وتنتظر اللّحظة المناسبة للانتقام.